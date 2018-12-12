網路文筆交鋒 他卻罵人：「你是垃圾」判罰

2018-12-12 15:31

〔記者王定傳／新北報導〕49歲董姓男子於今年5月間，在臉書社團中辱林姓網友「我知道你是垃圾！」挨告，他辯稱因網友先留言：「藍綠都是垃圾」但他有支持的政黨，覺得遭冒犯，認為自己遭罵垃圾，才會留言：「我知道你是垃圾」；新北地院法官認為他用字遣詞脫離法律可容許範圍，形成針對特定人的人身攻擊，依公然侮辱罪判罰金3千元。

檢警調查，今年5月25日晚間9時許，董男在臉書社團內留言辱罵網友：「我知道你是垃圾，害台灣到今天這種地步，你不用特別一直強調！！」林姓網友發現後，截取留言圖片提告。

董男辯稱，因對方先留言：「藍綠都是垃圾」但他有支持的政黨，覺得遭冒犯，認為遭罵垃圾，才留言：「我知道你是垃圾」。

法官則認為，董男僅因政治立場及對公眾事務看法、評論意見不同，對網友留言有所不滿，任意以文字侮辱對方，經由網路無遠弗屆特性傳布各地，造成網友名譽受損。

法官認為，雙方是因政治立場有異以文筆交鋒，但董男用字遣詞脫離法律可容許範圍，形成針對特定人的人身攻擊，考量他造成的損害尚屬輕微，犯後坦承有留言，態度非惡，但未能和解，判罰金3千元；可上訴。

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