玩線上遊戲誘男童口交、拍裸照 退伍軍官重判12年

2018-12-12 15:06

〔記者楊國文／台北報導〕原志願役軍官紀志成因猥褻男部屬生殖器，被判緩刑並退伍，但緩刑期間再性騷擾國小男童被判刑入獄，熟料前年11月刑滿出獄後，紀又涉藉臉書與玩線上遊戲「英雄聯盟」引誘4名男童和他口交或拍裸照，但他辯稱口交是兩情相悅，裸照則是網路下載，一審不採信，仍依加重強制性交等罪判紀男13年徒刑，高等法院今改判他12年徒刑。可上訴。

民事部份，被害男童家屬已向紀男共求償600萬元，此外，紀男另被控猥褻10多名男童，正由檢方另案偵中。高院今宣判他12年後，亦立即召開延押庭，紀男對延押一事表示「沒意見」，預料，高院可能諭令將他延押。

判決指出，37歲的紀男，6年前擔任志願役軍官時，因偷摸部屬生殖器，遭軍事法院依利用權勢性交、乘機性交罪併判1年6月，雖獲緩刑3年，但勒令退伍。沒想到2013年2月至5月間，尚在緩刑期內的他，又對3名男童猥褻6次遭逮，隨即被撤銷緩刑並入獄，直到2016年11月底刑滿才出獄。

但紀男仍不知悔改，有戀童癖的他見網路正夯，開始透過臉書與線上遊戲「英雄聯盟」拐騙男童，紀去年1月透過臉書結識11歲男童，假稱提供遊戲幣，要求男童自拍下體特寫後傳給他。同年3月，他又約出第2名10歲男童，赴台南市清豐公園廁所口交，同樣用手機拍下。

同年5月時，紀男再次以儲值幣為由，騙出第3名10歲男童，赴桃園市龍岡公園廁所性交，隔月再到該男童住處社區廁所性交，這兩次均拍下性交照片；6月間，他結識第4位10歲男童，仍依提供網路幣為由，要求男童透過臉書進行色情視訊，快速擷取11張男童裸露下體照片。

因一名男童家長得知後報警，使紀男犯行曝光。警方在紀男住處等地搜出上百名男童裸照，經初步比對後約有20名男童受害；檢方初步偵訊後聲押獲准。

紀男雖辯稱和男童是「兩情相悅」，「裸照從網路上下載」，但未被採信，一審先就對4名男童涉加重強制性交等罪部份重判13年，高院今改判為12年。

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