來真的！ 北市搜救隊36小時不斷電演練

2018-12-12 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市搜救隊舉辦搜救人員年度複訓，從週二上午6時起至今晚9時止，進行至少36小時不中斷搶救作業，特別邀請新加坡教官Alvin TK Tan來台針對本市搜救隊分級評測（IEC）認證事宜進行指導。

本次演練情境想定南投竹山發生規模6.8淺層地震，造成建築物傾斜倒塌、人員受困，台北市消防局清晨接獲災情訊息，立即動員北市搜救隊成員（含醫師2名及工程技師2名）暨義勇特種搜救隊共64名於消防局訓練中心集結，完成報到作業，立即趕赴南投災區現場（模擬災區於消防署竹山訓練中心）。

全程以擬真、無預演方式進行，過程仿若真實救災，演練期間須針對倒塌建築物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業，期間餘震不斷，人員須反覆退出並進行安全評估，以最短時間利用破壞器材排除障礙物，進而搜救出受困者。

此外，現場同時模擬受困者遭重物壓埋右腳踝無法脫困，經醫師評估須進行截肢，在有限空間內進行複雜的醫療作業，包括打點滴、止血帶止血、局部麻醉及施打鎮靜劑，隨即劃刀進行手術。

演練重點除須於前置搜索、破壞作業正確且快速的發現受困者外，環境的安全確保亦是不容忽略的重點，必須以支撐器材確保餘震不致影響醫療人員作業安全，可謂困難重重，經此一役，台北市搜救隊在處理地震災害又更上層樓。

另外，新加坡教官依照搜救隊分級評測之各項標準項目進行檢視與指導，包括動員集結、災區評估、搜索救援、醫療及行動基地建置運作等，並參照「聯合國國際搜救諮詢團（International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG）指南」標準進行搜救隊伍各項作業，透過有效整合，台北市搜救隊災害應變及整體搜救能力將大幅提升。

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