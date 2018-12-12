幸運草一點都不幸運！男子把毒品藏幸運草禮物袋遇警現形

2018-12-12 13:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕幸運草一點都不幸運！高市陳姓毒蟲騎機車神閃爍，還不斷回頭東張西望，被新興分局巡邏員警察覺，查獲幸運草包裝袋，裡面放有0.81公克安非他命毒品，陳嫌辯稱是要送給女友的小禮品，警方今依違反毒品危害防制條例將陳嫌送辦，並擴大追查毒品來源。

中山路派出所警組昨夜於轄區巡邏時，見一重機車騎士行跡相當可疑，遂對其實施攔查，於盤查過程中，該名陳姓騎士（28歲）雖有毒品刑案紀錄，卻向警方表示自己沒有再施用毒品，更同意讓警方檢查身上物品，沒想到最後還是讓警方在他的左側口袋內發現兩包第二級毒品安非他命（含袋毛重0.81公克及含袋毛重3.75公克）。

陳嫌先向警方表示，自從先前遭查獲毒品案後，便不再碰毒品，更大方地撩起衣服要讓員警檢查身上物，警方詢問其外套口袋內有何物品時，他才拿出一個印有幸運草圖樣的小禮品袋，並謊稱該禮品袋內裝的是要送給女友的「小禮物」。

但警方察覺陳嫌的言行舉止異常緊張，連警方詢問其是何種「小禮物」時，他也僅支吾其詞，回答是項鍊類的物品，最後果真遭現場員警識破，發現其所聲稱的「小禮物」，竟然是「第二級毒品安非他命」，令陳嫌當場百口莫辯，才坦承其因沒法戒掉染毒惡習，現場也不斷地向警方道歉，對他自身的行為感到相當懊悔。

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