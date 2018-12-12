巴頭灌煙令人髪指 情侶檔無照保母虐死童判刑12年

2018-12-12 13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕無照保母杜姓女子受託照顧1歲多的男童，男童不時哭鬧，杜女的高姓男友稱「不聽話就要打！」2人涉嫌摑掌毆打逼男童罰站，還抽吐煙灌入童口中，被控去年9月間凌虐5天後，更大力毆打男童頭部導致腦傷不治，高雄地院審結今依傷害致死罪，重判高男12年徒刑、杜女2年6月，全案可上訴。

據調查，杜女（36歲）是一名無照保母，2015年時照顧自己未滿1歲的子女，同年9月又受許姓女子之託充當許女1歲兒子的保母，每週照顧5天，可獲月薪2萬3000元，卻發生虐童憾事。

判決書指出，被告杜女認為許童老愛哭鬧，常常丟扔東西，不時吐水、吵鬧，還會欺負她的兒子，憤而強迫許童罰站，也向高姓男友抱怨，高男竟稱要揍、罰跪，還敎在許童嘴巴塞布、綁住雙手，當高男獨自照顧許童，也會毆打許童，故意不讓他睡覺。

更誇張的是，兩人還會分享施虐照片為樂，杜女曾傳訊息說「剛修理完」、「持續跪地中」、「他快被我打死了」等，為免虐童事情曝光，還傳訊「他腳那紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散」，高男也曾傳訊「我在想今天怎麼玩他」，證據確鑿。

虐童案直到同年9月19日才曝光，許童在高男的辦公室遭虐至全身癱軟，陷入昏迷送醫，搶救了6天仍回天乏術，醫院和社工認為男童傷勢可疑，通報並展開調查，報警揭發這起虐童致死案，經解剖認定男童遭打耳光，導致頭部腦傷、嚴重出血致死，法官重判高男12年。

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