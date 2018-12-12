鑰匙掉溝蓋內束手無策 警用一根鐵絲解困

2018-12-12 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕當下真的是世界上最遙遠距離…

台中市白姓市民前天中午用餐後準備騎車回家，掏出鑰匙時竟不偏不倚的掉到眼前水溝蓋內，他束手無策只得硬著頭皮向警方求援，員警靈機一動向旁邊工地借了一根鐵絲改造成長勾狀伸入，最後終於順利勾起鑰匙，讓白男解了燃眉之急得以騎車回家。

34歲白男，當天中午在北屯區崇德路與北平路口餐廳用餐後，準備騎車回家，掏出鑰匙時一時手滑竟不慎掉落，好巧不巧還從小小的水溝蓋孔洞掉進水溝內，他搬不開水溝蓋，又無法伸手進入孔洞內撈取鑰匙，頓時傻眼的他眼看鑰匙就在眼前卻拿不到，急得像熱鍋上螞蟻。

由於沒有鑰匙就無法騎車回家，白男此時只得硬著頭皮向警方求援，第五分局水湳派出所警員張忠進、邱椿凱獲報到場，先持手電筒觀察水溝內鑰匙掉落位置，發現水流緩慢應不至於沖走鑰匙，正好旁邊即是捷運工地，靈機一動向工作人員要了一根鐵絲，拉直後改製造成長勾，放入水溝孔內嘗試勾取，果然順利勾出鑰匙，解決白男燃眉之急。

白男大讚警方貼心服務，對於自己不小心造成浪費警力資源表達歉意，員警則大器表示，為民服務是份內之事，不足掛齒。

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