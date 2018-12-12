腳踏車架丟軌道險釀禍 無業男被逮

2018-12-12 12:54

［記者陳恩惠／台北報導］台北市44歲曾姓男子，上月20日午後，只因舊腳踏車架賣不到好價錢，竟然氣得將這只車架丟到通往台北捷運忠義站前的捷運列車軌道上，所幸編號1502的淡水信義線列車行經時，駕駛感覺列車輾過異物，但未釀成列車出軌翻覆，查看軌道竟發現1只被輾壓變形的腳踏車架，經向台北市北投警分局報案，警方清查後，這月5日下午在曾嫌住處搜出遭拆解的2只腳踏車輪，儘管他否認犯案，訊後依公共危險及毀損等罪送辦。

北投警方說，北捷軌道沿線雖裝設防侵入的護欄，卻未裝設監視器，於是根據案發20日下午2時5分為基準，調閱北投站至關渡站之間路口的監視影像，過濾後，發現1名戴眼鏡、穿內衣及運動外套的男子，案發前曾騎著腳踏車，後座載著類似腳踏車體的架子經過，一路由中央北路四段與大業路527巷的便道走去，10分鐘後又見他獨自騎著腳踏離開，後座已清空。

警方循線找到住在北市大興街的曾男，蒐證後向法院聲請搜索票獲准，上週三（5日）到曾男住處搜索，由於曾男經常惹是生非，官司不斷，為轄區警方的頭痛人物，家人對此也習以為常，並在曾家搜出遭拆解下的2只車輪，經與遭輾壓變形的殘體比對，確認為同部腳踏車，將曾逮捕。

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