與基層警座談 陳家欽：明年警專一定會減招

2018-12-12 12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕警政署長陳家欽今天到基隆與警員座談，與警員們暢所欲言，面對外界關心警專會減招嗎？陳家欽強調，明年警察專科學校一定會減招。

陳家欽今天上午10點半抵達基隆市警二分局信六路派出所，除頒獎表揚4名熱心幫助民眾的警員外，也與警員在派出所內進行座談。

座談時，陳家欽為了傾聽基層警員的心聲，請基隆市警察局長黃明昭、二分局分局長林振明先行離開，好讓警員們能暢所欲言。

警四分局安樂派出所長羅軒偉反映，基隆冬季常下雨，簽巡邏箱時，紙張材質的巡邏表都爛了，盼能比照台北市巡邏簽章用手機感應方式，縮短簽巡時間。

陳家欽指出，要汰換巡邏箱汰換，需要一筆龐大經費，他上任後汰換同仁的老舊設備首重無線電，因為目前的無線電還是屬於類比，已編列40多億預算，將老舊無線電，汰換成數位式無線電。

陳家欽指出，他到派出所聽取同仁的建議，這種由下而上的溝通非常好，他很高興同仁都提出寶貴的意見，他會想辦法解決。

此外，面對媒體關心警專是否要減招？陳家欽強調，明年警察專科學校一定會減招。

  • 警政署長陳家欽今天上午到基隆市警二分局信六路派出所與基層警員座談。（記者林嘉東攝）

    警政署長陳家欽今天上午到基隆市警二分局信六路派出所與基層警員座談。（記者林嘉東攝）

  • 警政署長陳家欽（左）頒獎表揚熱心助人的警四分局安樂派出所長羅軒偉。（記者林嘉東攝）

    警政署長陳家欽（左）頒獎表揚熱心助人的警四分局安樂派出所長羅軒偉。（記者林嘉東攝）

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