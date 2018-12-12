與基層警座談 陳家欽：明年警專一定會減招

2018-12-12 12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕警政署長陳家欽今天到基隆與警員座談，與警員們暢所欲言，面對外界關心警專會減招嗎？陳家欽強調，明年警察專科學校一定會減招。

陳家欽今天上午10點半抵達基隆市警二分局信六路派出所，除頒獎表揚4名熱心幫助民眾的警員外，也與警員在派出所內進行座談。

座談時，陳家欽為了傾聽基層警員的心聲，請基隆市警察局長黃明昭、二分局分局長林振明先行離開，好讓警員們能暢所欲言。

警四分局安樂派出所長羅軒偉反映，基隆冬季常下雨，簽巡邏箱時，紙張材質的巡邏表都爛了，盼能比照台北市巡邏簽章用手機感應方式，縮短簽巡時間。

陳家欽指出，要汰換巡邏箱汰換，需要一筆龐大經費，他上任後汰換同仁的老舊設備首重無線電，因為目前的無線電還是屬於類比，已編列40多億預算，將老舊無線電，汰換成數位式無線電。

陳家欽指出，他到派出所聽取同仁的建議，這種由下而上的溝通非常好，他很高興同仁都提出寶貴的意見，他會想辦法解決。

此外，面對媒體關心警專是否要減招？陳家欽強調，明年警察專科學校一定會減招。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/