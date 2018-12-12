志願役士兵侵占伙食費10萬餘元 緩刑4年繳公庫5萬

2018-12-12 12:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕志願役士兵李姓男子2015年間，涉嫌利用職務之便，侵占受訓士兵繳交的伙食費10萬餘元，桃園地方法院今天依貪污治罪條例，判處他1年10月有期徒刑、緩刑4年、褫奪公權2年，並應向公庫支付5萬元。

李男2014年8月間入伍，同年12月11日核定轉服志願役士兵，在桃園市陸軍後勤訓練中心擔任上兵文書兵，負責中心的薪餉發放、發送學員上課講義等工作。

2015年11月初，李男向學員們收取伙食費26萬餘元，卻偽簽其他人的姓名，製成學員們多人轉服志願役士兵的假名冊，短報應收取的伙食費，僅將16萬餘元交付給財務士官，侵占了10萬1319元花用。

財務士官發現有異，向陸軍後勤訓練中心的長官報告後，展開內部調查，李男自知難逃法網，就前往桃園憲兵隊自首，並繳回侵占的10萬餘元，因他涉嫌違反貪污治罪條例，被桃園地檢署提起公訴。

法官認為，李男侵占財物金額尚非至鉅，犯後坦承犯行、主動繳回所得財物，且已被依「不適服現役」強制退伍，酌情量處他1年10月有期徒刑、緩刑4年、褫奪公權2年，並應向公庫支付5萬元。

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