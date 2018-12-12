獨家》前移民署長公務視察帶妻出遊 工作紀錄涉不實記載「南區大隊視察」

2018-12-12 12:31

〔記者錢利忠／台北報導〕今天已被調職的前移民署長楊家駿被《鏡週刊》踢爆，涉嫌利用公務視察機會，帶妻子搭公務車出遊，事後還疑似涉嫌以公務之名申請差旅費核銷；廉政署政風單位已介入調查，發現今年10月、11月楊家駿兩度帶妻子到南部進行3天2夜的公務行程，楊家駿在工作紀錄中記載第3日行程為「南區大隊視察」，但實際上卻帶妻子出遊，此部分疑涉嫌偽造文書將深入調查。

楊家駿今天出面澄清，強調差旅費、住宿費、買禮品等費用，都是自己張羅，很多資料跟主計部門拿都沒問題，廉政政府不能有什麼讓人民質疑的地方，他問心無愧、坦坦蕩蕩，願意接受公評。

廉政署政風單位也已介入調查，針對今年10月、11月，楊家駿夫妻兩度到南部參訪，但兩次參訪的第3天行程，楊家駿在工作紀錄中回報「南區大隊視察」、「南區大隊參訪」等字眼，但實際上兩次參訪的第3日行程，他都沒有如工作紀錄中所述實地視察，反而帶著妻子到處郊遊及拍照。

今年11月的參訪行程中，楊家駿第3日行程安排參觀與電影「無米樂」崑濱伯合作的「芳榮米廠」，順便逛後壁老街，最後還到高雄巨蛋觀看「IESF世界電競錦標賽」；但他卻在工作紀錄中不實回報。今年10月份行程第3天，也是毫無公務參訪行程，卻在工作紀錄中不實紀錄，疑涉嫌偽造文書罪之使公務員登載不實罪。

律師丁昱仁表示，根據刑法第214條使公務員登載不實罪，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下徒刑、拘役或500元以下罰金。

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