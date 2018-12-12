共諜案開庭》王炳忠辯沒被利誘 王進步痛批檢方

2018-12-12 12:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今年6月依國家安全法發展組織罪嫌，起訴新黨青年軍幹部王炳忠、侯漢廷、林明正、王父王進步等4人，台北地院徵得北檢同意，決定公開審理，今上午首度開庭，傳喚王炳忠父子進行準備程序；父子皆否認犯罪，王炳忠說他是在發展新黨組織，與中共無關，促進兩岸交流是憲法保障的人權，他未被迫也受利誘宣揚兩岸和平統一；王進步則說檢方莫名其妙起訴他，「舞豬舞狗、竹竿逗菜刀」。

北檢起訴指出，王炳忠等人自2014年5月起陸續被來台就讀政治大學的中國學生周泓旭吸收，同年12月王、周等4人受中國國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」及「星火秘密小組」。

4人透過燎原新聞網、新中華兒女學會、台大中華復興社等平台掩護，以辦活動及經營網路社群粉絲團等方式，吸收現、退役軍官或學生，發展在台組織，周泓旭負責向中方彙報發展成果，資金由王炳忠統籌運用，王炳忠每月赴中收受美元、港幣現金，携回台灣至同泰精品店換匯，王進步則被視為王炳忠的幫助犯。

王炳忠答辯，檢方的指控有違事實，組織脈絡不清楚，新中華兒女學會是新黨宣揚理念的自發組織，與中共毫無關係，他未向中共彙報工作成果，內容也無關軍事機密、國家安全，他在中國的相關收入是正當商業行為的合法所得，父親的中華代天文教拓展協會也是合法的人民團體，不涉國安。

王炳忠說，燎原新聞網是他工作、生活居住的處所，檢方稱之為組織工作據點，是牽強附會，他與中方人士的交流往來，是新黨對外的正當兩岸交流，宣揚和平統一是應受憲法保障的的人權，他沒有被迫、或受到利誘。

王進步全程以台語答辯，他說，起訴書很大一本，他識字不多，只覺莫名其妙就從證人變被告，他是生在這、長在這的老實老百姓，北漂40年，從事五術神明、紫微斗數，省吃儉用貸款買房子，貸太少還被檢察官笑，每一筆收入都要懷疑，不知道檢方怎麼「舞豬舞狗、黑白不分、竹竿逗菜刀」給他戴這麼大的帽子，「我一個小老百姓要怎麼危害國家安全。

王進步說，兒子王炳忠認真辦活動、賺錢、還出書，「我不支持他要支持誰，這樣也會有事，我覺得好笑」，他被此案干擾這麼久，滿腹委屈和怨嘆「痛苦誰人知」，檢察官羅織百姓入罪，這種國家還要談什麼、人權、民主自由、言論自由、憲法保障。

辯護律師認為檢方主要依據還原周泓旭的隨身碟內容為證據起訴，卻未將全案最重要的共犯周泓旭起訴，將全案切成兩部分，把周的部分移送高院與周泓旭的另案併辦，也被高院退回，質疑檢方不應切割辦案；律師並主張，檢方以證人身分搜索約談後再轉為被告，證詞不能當作證據。

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