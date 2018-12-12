刺青男女攜毒夜遊 被逮稱：友達以上，戀人未滿

2018-12-12 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕李姓女子開車搭載小她兩歲的蔡姓男子夜遊，途中邊拉K助興壓根未注意早被盯上，隨即因交通違規被警方攔查，還在車內查獲重達二百多公克的可可粉、K他命、梅錠等各式毒品，兩人坦認持有並吸食否認販賣，但對於是否情侶極力撇清稱是「友達以上，戀人未滿」關係，讓警方不禁啼笑皆非說，實在說的很文青。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長長黃欽洲，上週晚間帶班巡經西屯區環中路時，發現一輛白色自小客呼嘯而過且接連紅燈違規右轉，警方直覺可疑攔查，果然自小客一搖下車窗就竄出濃臭的K他命燃燒異味，立即要求神情慌張的23歲李姓女駕駛及小她兩歲的蔡姓男乘客下車受檢。

警方發現兩人身上都有明顯刺青喝令若有違禁品就主動交付，此時兩人見大勢已去，蔡男自隨身包包內取出新式包裝的毒品可可粉19包（含甲基卡西酮成分，重215公克）、K他命14包（43公克）、梅錠14包（含安非他命成分，17.5公克）、K菸及K盤2個等毒品交付，警方當場以毒品檢測試劑初篩呈陽性反應。

兩人供稱均從事服務業認識約半年，是很談得來的朋友但並非情侶，也就是比朋友再要好一點，但不算是戀人的所謂「友達以上，戀人未滿」關係（「友達」是來自日文的流行用語，意思是朋友），當天相約開車外出夜遊，途中聊天聊到興起才抽K菸助興，未料被警方盯上。

蔡男則供稱這些毒品是日前在夜店遇藥頭兜售，唯恐毒品漲價才一次買多一點屯貨，純粹是供自己吸食否認販賣，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深人追查毒品來源及流向。

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