小心一夜情對象 偷走你家鑰匙「大搬家」！

2018-12-12 12:03

［記者黃美珠／竹北報導］新竹42歲楊姓竹科宅男3年前在某夜店認識24歲李姓女子，多次酒後帶她回住處狂歡。沒想到幾次一夜情的代價，讓有毒品前科的李女有機可趁，不僅半年前就偷「摸走」他住處備份的大門磁扣和鑰匙，本月初獲悉楊男將赴外出差，竟夥同劉姓等2男，持前述磁扣、鑰匙進入「大搬家」，偷走楊男的現金12萬、手機、筆電等財物，只是楊男實際還沒出國，案發後立刻報案，警方也迅速從監視器畫面逮到犯案者，讓楊男驚呼沒想到首謀竟是他枕邊曾經歡好的對象。

竹北分局偵查隊鎖定李女涉案，循線再確認44歲也有毒品前科的劉姓男子、以及另名在逃的不明男子都是共犯，昨天先後拘提李女、劉男後，2人被法院裁定羈押。

警方調查發現，單身的楊男3年前在夜店結識李女，曾多次帶李女出場回家，所以李女相當熟悉楊男住處環境。

李女為了規避被認出，犯案時特別跟另名在逃男子戴上口罩，劉男則身穿黑衣、頭頂鴨舌帽，進出靠李女在今年6、7月間先偷取的楊男住處的備份大門磁扣和鑰匙。

警方發現，楊男之前就發現住家的備份磁扣和鑰匙不翼而飛，但以為單純是遺失，從沒懷疑過李女。

直到本案發生後，警方從監視器畫面注意到李女等3人對楊男住所的動線十分熟悉，研判應是熟人，經楊男指認無誤，他才恍然大悟自己引狼入室。

警方調查發現，李女等偷走的12萬現金，3人朋分後，僅從劉男處追回1萬3000元，另外一起失竊的手機、筆電，目前只有手機順利找回。

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