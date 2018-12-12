女兒幫朋友擔保被拘禁？警察一通電話就破解

2018-12-12 11:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕67歲蘇姓婦女接獲恐嚇電話，指她女兒幫朋友擔保債務，朋友落跑，必須由女兒承擔，已拘禁蘇婦的女兒，要求她拿出90萬元贖人，蘇婦嚇到報警；警方一聽就知道是詐騙集團伎倆，直接打電話給蘇婦的女兒，她很正常上班，才化解蘇婦的憂慮，保住辛苦錢。

蘇婦於12月10日下午約2點，慌張地衝進高雄市左營分局啟文派出所，聲稱她接到不明電話，對方說她女兒幫吳姓朋友擔保90萬元，但吳女落跑，所以拘禁她的女兒，要求蘇婦將存款及值錢物品拿出來還債，否則要對她的女兒不利。

蘇婦告訴巡佐蔡順雄及警員鄭文義，她在電話中聽到女兒的求救聲，哭著要她拿錢贖人。緊張著急的蘇婦，打電話給親戚求助，親戚建議她報警。員警聞訊，研判這是詐騙集團伎倆，立刻打電話給蘇婦的女兒，證明她正在上班，一切平安。

警方強調，詐騙集團的手法，關鍵在讓被害人緊張、害怕、擔心，無法分辨真假而上當；提醒民眾，若是接獲要求提供現金、轉帳或購買點數等的不明電話，務必撥打165反詐騙專線或至派出所詢問，才能迅速化解憂慮。

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