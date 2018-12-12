移民署長火速拔官 楊家駿調內政部參事、鐘景琨代署長

2018-12-12 10:59

〔記者李欣芳／台北報導〕今年6月獲頒模範公務員獎的移民署長楊家駿，被週刊踢爆涉嫌利用公務視察機會，帶妻子搭乘公務車爽遊南台灣，不僅將公務車當成遊覽車，還將擔任公務員的下屬當成司機、導遊、搬運工、攝影師，開銷由人民納稅錢埋單，內政部政務次長陳宗彥今天上午表示，此案已造成社會觀感不佳，影響政府機關形象，將先行調整楊家駿職務，楊家駿這段期間將調內政部參事，後續由內政部政風處清楚調查。

由於內政部宣布對楊家駿拔官，陳宗彥說，移民署長一職，將由移民署副署長鐘景琨暫代。

內政部長徐國勇今天上午召集相關幕僚緊急會商，內政部並發布新聞稿，指此案造成社會觀感不佳，宣布將先調整楊家駿職務。

陳宗彥上午出席一項研討會，他受訪表示，此案對移民署觀感己造成很大的影響，由於對移民署未來領導上有一定程度的影響，內政部因此暫時調整楊家駿的職務，也希望讓政風處對全案調查清楚。

陳宗彥說，發生這樣的事，我們也覺得非常遺憾，至於楊家駿被質疑假公濟私，陳宗彥表示，這部分會做充分調查，也盼政風處完整調查空間，楊家駿目前是說出差費用都是自己來處理，至於楊家駿太太的部分，楊則說沒有（報公帳），被質疑假公濟私，這部分會做充分調查。

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