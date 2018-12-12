嗆殺柯文哲判刑2月定讞 李明彥法庭失控狂吼「包庇柯文哲！」

2018-12-12 10:47

〔記者楊國文／台北報導〕日前持鋼筋打傷北市府勞工局長賴香伶的前中油派遣工李明彥，被控今年1月在賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，一審被依恐嚇公眾罪判刑2月，高等法院審理時，李堅稱「我無罪」，沒有要殺的意思，高院今仍判他2月定讞，可易科罰金。

在押的李明彥上午聆判後，在法庭內失控狂吼，吸引不少民眾圍觀，還押途中還一路叫囂稱「包庇柯文哲、包庇弊案」，還抗議說「勞工受苦還要被糟蹋」、「不公平」，隨即步上囚車。

本案源於41歲李明彥曾任中油派遣公，2015年曾抗議中油「假承攬、真僱傭」，為此還控告中油，但都遭法院駁回，疑心生不滿，今年1月底，在賴香伶臉書貼文，嗆說：「殺柯文哲，殺公務員，我要拿刀殺柯文哲！」、「誰敢來拘提便殺誰，要弄到社會大眾皆知，敗類蟑螂下手侵害勞工、吃案！再來我要宣告殺法官⋯⋯」。檢方偵查後，將他依恐嚇公眾罪起訴。

李明彥辯稱，他是因為向司法機關告發官員瀆職也被吃案，覺得自己被行政、司法體系迫害，要用「殺」的字眼，表達受迫害時怨恨的心情，是以「公益」為目的，不致造成社會大眾心生恐懼，不構成恐嚇公眾罪。李還說，言論是要宣示革命，正義的暴力就叫做革命，公眾當然應該害怕，這就是正義的代價。

士林地院認為李明彥犯行明確，今年7月31日判他2月徒刑、可易科罰金6萬元，李不服，提起上訴。沒想到，李今年10月31日竟闖北市府勞工局長賴春伶辦公室，並持鋼筋毆打賴的頭部成傷，震驚社會，李被逮捕後遭聲押獲准。

高等法院昨借提李明彥，召開辯論庭，李大吐苦水，指他向行政機關、民代陳情，卻沒有人理會，「沒有人會管勞工死活」，堅稱他沒有犯罪；還押時，李仍喊冤「我是真正的受害人」，主張「正義的暴力叫做革命」。

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