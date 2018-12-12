扁擔阿嬤又走失 機智媳婦在她隨身水桶留秘訊…

2018-12-12 10:11

〔記者許國楨／台中報導〕一名八旬阿嬤愛「謊報」年齡還習慣以「挑扁擔」傳統方式將家當帶在身上趴趴走，前天被熱心民眾發現攙扶進警所，警方查出阿嬤就住在附近，發現她「謊報」年齡是因為有失智情況，而阿嬤媳婦的電話其實就寫在阿嬤家當之一的水桶上，警方這才恍然大悟這組電話的含意，順利帶阿嬤回家。

當天清晨6點多，有熱心民眾將一位帶著行李的阿嬤攙扶進台中市第二分局永興派出所，值班警員施皓瀛趕緊讓阿嬤坐下來休息並跟她閒話家常，才知道她和兒子 、媳婦同住，早上獨自出門想要去苗栗找另一位兒子，未料出門沒多久就迷路了。

阿嬤雖然知道自己姓名，但當施員詢問她幾歲?阿嬤馬上高興的說:「94!」可是警方使用警用電腦一查 ，發現張姓阿嬤其實也才81歲而已，原來就住在附近的阿嬤「謊報」年齡的原因是因為她有失智情況，一直認定自己已高齡94歲，且才短短3天已走失2次。

而此次阿嬤又帶著固定家當 「掃把、水桶和一袋很重的衣服」，以「挑扁擔」傳統方式準備去苗栗，溫柔女警高慈佑輕聲的說:「阿嬤請放心，我帶妳回家!」隨後攙扶阿嬤慢慢走，警員張宏銓則幫忙提著阿嬤沉重的「家當」回家。

鄰居表示，平時大家都會幫忙注意及提醒阿嬤不要走太遠，且阿嬤媳婦的電話其實就寫在阿嬤離家出走家當之一的水桶上，警方這才恍然大悟這組電話的含意!所幸虛驚一場，離開時阿嬤還依依不捨的抓著高員手臂一直喊著乖孫，高員也溫柔提醒阿嬤，下次要出門前要記得跟家人「報備」一下啦!

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