逃逸外勞拒盤查跑進校園 警方對空鳴槍追捕逮人

2018-12-12 10:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今天宣布開槍逮獲1名越南籍非法移工，阮姓越南男子是逃逸外勞，騎著機車，大搖大擺到三民家商附近找表姊，鼓山分局員警察覺可疑、盤查，表姊試圖解圍，阮男趁隙奔逃衝入校園，警方對空鳴1槍，順利在操場旁逮到人。

龍華所今指出，警員黃俊銘、王建勛、倪裕傑昨於裕誠路巡邏時，見一名男騎士沿途找尋明顯的標的物，導致行車忽快忽慢、左右搖晃，因為形跡可疑、怪異，便將他攔下盤查，此時，他的表姊跑出來表示，表弟剛來台灣不久，不懂中文，企圖幫他解圍。

警方要求阮男（29歲）出示身分證明時，該名移工拔腿就跑，因見學校大門未關衝入校園，員警擔心對校內師生造成危險，對空鳴槍1發，全速追捕阮男，10分鐘後，順利在操場旁將他逮捕。

阮男落網支吾其詞、左顧右盼，對於員警詢問均搖頭表示聽不懂，在場的阮男表姊則充當翻譯，但對阮男的身分資料卻不清楚，警方調查，阮男原本在左營地區擔任捷運周邊工程，105年11月間不明原因逃逸，遭雇主通報主管單位，期間四處打零工，近期與同在台灣工作的表姊聯繫上，相約巨蛋捷運站附近見面被逮，全案今交由移民署依違反入出國及移民法、就業服務法處置。

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