獨家》移民署長被爆假公濟私 高層震怒恐被拔官

2018-12-12 07:57

〔記者錢利忠／台北報導〕今年6月才獲頒模範公務員獎的移民署長楊家駿，被《鏡週刊》踢爆涉嫌利用公務視察機會，帶妻子搭乘公務車爽遊南台灣，不僅將公務車當成遊覽車，還把擔任公務員的下屬當成司機、導遊、搬運工、攝影師，開銷由人民納稅錢埋單；據傳，楊家駿負面新聞曝光後，高層震怒恐拔官，可能將他平調內政部的簡任13職等非主管職，移民署長一職最快今日出缺。

今早楊家駿涉嫌假公濟私的新聞曝光後，廉政署內部群組已即時掌握此事，並將此案列為最重要的輿情討論；據悉，內政部高層已知悉此事，考量移民署的業務繁重，為了詳實調查事件真相，將暫時將楊家駿調離非主管職，以利後續的行政及司法調查，最快今早將有人事變動。

移民署為三級機關，為關於入出國境及移民事務的最高主管機關，移民署長一職為簡任第13職等的高階文官，如今卻被踢爆涉嫌假公濟私，帶妻子搭公務車爽遊南台灣。

楊家駿則回應週刊表示，他今年出差21次，6次帶太太，其中4次跨假日，但太太的交通及住宿差額都自費，太太還會送禮給接待的同仁。太太的外語能力好，可與新移民溝通，帶太太視察還可拉近與同仁的距離，如果同仁有意見，他會檢討改進。

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