移民署長被踢爆假公濟私 檢廉剪報不排除分案調查

2018-12-12 06:48

〔記者錢利忠／台北報導〕移民署長楊家駿被《鏡週刊》踢爆，涉嫌利用公務視察機會，帶妻子搭公務車出遊，並入住五星級飯店、吃高檔無菜單料理，事後還疑似涉嫌以公務之名申請差旅費核銷；台北地檢署及廉政署等司法單位，在該報導曝光後已得知此事，並已剪報列入「重大輿情回應紀錄表」，不排除分案調查。

移民署為三級機關，是關於入出國境及移民事務的最高主管機關，移民署長一職為簡任第13職等的高階文官，如今移民署長楊家駿被媒體報導，涉嫌假公濟私帶妻子搭公務車出遊，疑似涉嫌貪污，此重要訊息將被列入今早行政院的輿情會報上討論。

週刊報導，楊家駿假公濟私，以公務視察之名包裝私人旅遊，搭乘公務車帶妻子到處吃喝玩樂，事後還申請差旅費；今年10月、11月，楊家駿夫妻2度到南部出遊，不僅將公務車當成遊覽車，還把擔任公務員的下屬當成司機、導遊、搬運工、攝影師，甚至把人民的納稅錢當成旅費，行徑離譜。

楊家駿則回應週刊表示，他今年出差21次，6次帶太太，其中4次跨假日，但太太的交通及住宿差額都自費，太太還會送禮給接待的同仁。太太的外語能力好，可與新移民溝通，帶太太視察還可拉近與同仁的距離，如果同仁有意見，他會檢討改進。

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