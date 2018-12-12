移民署長被爆帶老婆搭公務車爽出遊 全民埋單

2018-12-12 06:46

〔記者錢利忠、王冠仁／台北報導〕今年6月才獲頒模範公務員獎的移民署長楊家駿，被《鏡週刊》踢爆，涉嫌利用「公務視察」的機會，帶妻子搭乘公務車出遊，入住五星級飯店、吃高檔無菜單料理，事後還涉以公務之名申請差旅費；律師丁昱仁表示，若爆料屬實，楊恐違反刑法使公務員登載不實、貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，可處7年以上徒刑。一名移民署官員說，楊6月被選為模範公務員，如今對照這些行為，格外諷刺。

楊家駿：妻子交通、住宿差額都自費

楊家駿則回應週刊表示，他今年出差21次，6次帶太太，其中4次跨假日，但太太的交通及住宿差額都自費，太太還會送禮給接待的同仁。太太的外語能力好，可與新移民溝通，帶太太視察還可拉近與同仁的距離，如果同仁有意見，他會檢討改進。

據悉，畢業於台大法律系並赴美國取得愛荷華大學法學碩士文憑的楊家駿，主持移民署內部會議時，常提醒下屬注意法規問題，並叮囑說：「我在教你們避開地雷，甚至在幫你們拆引信！」如今卻被踢爆涉嫌假公濟私，格外諷刺。

律師：恐涉7年以上貪污罪

丁昱仁表示，根據刑法第214條使公務員登載不實罪，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下徒刑、拘役或500元以下罰金。貪污治罪條例第5條第2項規定，利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者，可處7年以上徒刑，得併科6000萬元以下罰金。

公務車變遊覽車 下屬充當司機、導遊

週刊報導，楊家駿假公濟私，以公務視察之名包裝私人旅遊，搭乘公務車帶妻子到處吃喝玩樂，事後還申請差旅費；今年10月、11月，楊家駿夫妻2度到南部出遊，不僅將公務車當成遊覽車，還把擔任公務員的下屬當成司機、導遊、搬運工、攝影師，甚至把人民的納稅錢當成旅費，行徑離譜。

今年11月9日，楊家駿拉著行李與妻子一同步出嘉義高鐵站，在移民署台南市專勤隊人員引領下，搭上專勤隊的廂型公務車，開始3天2夜的南部「公務視察」，但參訪行程中卻包括與移民署業務完全無關的景點，包括首日參訪台灣烏腳病文化紀念園區、台南北門水晶教堂；第2日前往高雄中都濕地公園、以文創商品著稱的「林百貨」；第3日參觀與電影「無米樂」崑濱伯合作的「芳榮米廠」，順便逛後壁老街，最後還到高雄巨蛋觀看「IESF世界電競錦標賽」。

這3天內楊從事跟公務相關的行程，只有到台南市專勤隊慰勤、去高雄勘察「移民署南區事務大隊及專勤隊新建廳舍保留地」，相關公務行程約3小時，其他時間都與妻子四處遊玩，還要專勤隊員當司機、地陪、攝影師，甚至連入住五星級「桂田酒店」時還要幫忙提行李。該次楊還送茶葉禮盒給負責接待的同仁，但茶葉早已過期1年。

今年10月19日至21日，楊家駿也曾安排3天2夜的公務視察行程，帶著妻子搭乘公務車爽遊南台灣，足跡遍布墾丁、佳樂水、鵝鑾鼻等諸多旅遊勝地。此外，去年母親節時，時任移民署副署長的楊家駿，也曾趁著到中區大隊慰勤之際，帶妻子搭公務車遊日月潭。

而依行政院「國內出差旅費報支要點」第3點規定，各機關對公差之派遣，應視任務性質及事實需要詳加審核決定，如利用公文、電話、傳真、視訊或電子郵件等通訊工具可處理者，不得派遣工差。出差人員之出差時間及行程，應視事實之需要，事先經機關核定，並儘量利用便捷之交通工具縮短行程；往返行程，以不超過1日為原則。對照楊家駿被踢爆的公務行程，顯然不符規定。

回顧假公濟私濫用公務車進行私人行程被判刑的案例，時任新竹縣政府交通旅遊處專員的朱承濬，於2011年到2015年間，假借洽公之名，卻開著公務車去算命、訪友、拿藥、看佛龕，總計貪污油錢3252元，過程全被行車紀錄器錄下；今年4月，新竹地院依貪污罪判他2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權1年，他須向公庫支付6萬元。

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