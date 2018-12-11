16位歷任草屯分局長回娘家 難忘舊廳舍刻苦時光

2018-12-11 23:16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕創立67年多的草屯警分局，邀請歷任分局長回娘家，近20多年來18任分局長有16人回來，16人官階從三線二星到二線四星皆有，滿堂星星閃耀，由於分局是近5年前才遷建到現址，歷任分局長多數都經歷過舊分局夏天像蒸籠、雨天會漏水的簡陋環境，聊起當時的歲月都說「很難忘」。

草屯警分局搬至草屯植物公園前方下月13日滿5年，現任分局長潘金葉，趕在5週年前邀請18位歷任分局長回娘家，有16位從各地趕來，僅婁自強和李建廣有事請假，能一次集合那麼多歷任分局長，對創立67年的草屯分局而言算是創新紀錄。

草屯警分局新廳舍的遷建和土地取得，是在蔡進閱分局長任內奔走定案，他對昔日慷慨提供土地的前草屯鎮長周信利十分感謝。

16位回娘家的歷任分局長中，官階掛三線二星有孫忠立、邱文亮、林樹徵、高元光、蔡榮林、林中村等人，其中高元光還是首位掛三線二星官階的原住民警官，有員警笑稱到場的歷任分局長制服上掛的星星可說是滿堂星星閃耀。

回娘家的分局長中，僅曹祖榮、邱顯良、陳春周是在新分局廳舍辦公，其中邱顯良則新舊分局都有待過，多數分局長都很難忘舊分局建物老舊、空間不足的窘況，有人說起「不敢在悶熱的分局長室開冷氣，只好在各組辦公室輪流坐」，忍不住哈哈大笑，不過這些歷任分局長也說「當時的刻苦現在都變成難忘的回憶」。

分局長們也都很難忘任內分局辦過的特殊刑案，蔡進閱即表示，任內有個女性頭顱流到草屯鎮郊區，卡在水圳的水閘門，10年過去這個頭顱依舊找不出身分，但相信總有一天會比對出身分。

此外，現在擔任南投縣警局副局長的郭仁賓，他曾在草屯警分局擔任多年的刑事組長，後來調回草屯分局當分局長，算是在分局工作最久的。而蔡榮林寫得一手的好字，是歷任分局長中最有藝術氣息的一位。

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