不服正義魔人檢舉而提告 法官猛打臉再加罰違規超車

2018-12-12 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕易姓男子開車行駛國道中線車道，不滿前方龜速車擋道，從右側超車後、硬駛回原車道，危險行徑讓被超車的駕駛受驚嚇，以行車記錄器舉發，警方以未依規定變換車道，開罰3千元，易男不服，認為是遇上「正義魔人」，向新竹地院提行政訴訟，但法官認定易男嚴重影響其他用路人行車安全，痛批「應予嚴重譴責」，除將全案駁回，還發現易男從外側超車後，直接駛入內側車道，也未保持安全距離，屬第二次違規行為，主動要求車籍的主管機關高雄市政府交通局再補開1張罰單，「以保國人行車安全」！

判決書指出，易男去年12月16日上午11點多，開小轎車行經國道三號南下137.3公里處，未保持行車安全距離及間隔，且驟然變換車道，被後方車輛行車記錄器拍到並向警方檢舉，警方依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款行駛高速公路未依規定變換車道，開罰3千元。

易男不服，聲稱舉發人當時以時速80公里龜速行駛於中線車道，當天週六車流量大，無法忍受慢車阻礙後方車流才超車，他擁有以約高於110公里車速的超車權利，且超車時相對速度約每小時30公里，未造成安全疑慮問題，且無法得知舉發人車輛係屬何種車型、行車記錄器是否檢驗合格等因素，聲明撤銷罰單。

法官勘驗舉發光碟，發現易男自外側車道變換車道至中線車道，未保持安全距離與間隔，違規行為屬實，卻在無證據證明下，一味指責舉發人於國道龜速，並於2秒內自外側車道超車，超越前車後，再從中線車道變換車道至內側車道，超車時均未與前後方車輛保持安全距離，易男的駕駛行為已嚴重影響用路人安全。

法官還認為，易男從中線車道變換至內側車道，也未保持安全距離與間隔，是否再構成未依規定變換車道，高雄市交通局身為道路交通安全主管機關，應本於權責再補開1張罰單。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/