孫安佐返台 狄鶯接機頭被K到原因曝光！

2018-12-11 22:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，在美涉犯「非美國人持武罪」，經認罪協商後，費城賓州東區聯邦法院11月20日判決刑滿獲釋，在美國2名移民官押解下，11日晚搭機返台，刑事局人員在空橋與美司法人員交接，孫安佐下飛機後，隨即在刑事警察局員警陪同下前往士林地檢署應訊，孫鵬則是與孫安佐同班機返台，入境過程一路陪伴在孫安佐身後，狄鶯則在入境大廳與父子2人見面，夫妻2人一起送愛子上車前往士檢。

孫安佐搭乘的UA-871班機11日晚間8時降落桃園機場，刑事局人員在班機靠橋後，隨即進入空橋與美方司法人員進行交接，約30分鐘後，孫安佐在刑事警察局員警陪同下，經由一般旅客路線通關入境。搭乘同班機的孫鵬則是一路都陪伴在孫安佐身後，狄鶯則在入境大廳等候，見到孫鵬父子時走到孫鵬身邊，陪伴孫安佐上車前往士林地檢署。

孫安佐返台吸引大批媒體前往桃園機場採訪，媒體記者原本在規劃的採訪區拍攝，就在狄鶯上前與孫鵬父子會合後，媒體記者為搶拍畫面，全部一擁而上團團包圍孫家一家三口，一陣混亂中狄鶯的頭還被攝影機撞到，孫鵬趕忙伸手護妻，而孫安佐一行在媒體的簇擁下，緩緩走上刑事警察局的廂型車，直接前往士林地檢署。

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