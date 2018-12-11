12/11 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-11 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月11日）開獎的第107000296期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台中市神岡區中山路1262號的樂得利彩券行開出；第107000103期大樂透及第107000200期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000103期大樂透中獎號碼為「07、12、15、21、27、47，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得378萬4804元；參獎共49注中獎，每注可得4萬1086元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬4876元；伍獎共2509注中獎，每注可得2000元；陸獎共2522注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4817注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1907注中獎，每注可得400元。

第107000103期49樂合彩中獎號碼為「07、12、15、21、27、47」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3283注中獎，每注可得1250元。

第107000200期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、10、11、12、14、15、16、17、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共285注中獎，每注可得500元；肆獎共3671注中獎，每注可得100元。

第107000296期今彩539中獎號碼為「03、05、22、29、34」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5076注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7635注中獎，每注可得50元。

第107000296期39樂合彩中獎號碼為「03、05、22、29、34」，四合摃龜；三合共86注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3724注中獎，每注可得1125元。

第107000296期3星彩中獎號碼為「586」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元（網站尚未更新今日得獎情形）。

第107000296期4星彩中獎號碼為「9600」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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