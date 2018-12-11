女工送麵糰手掌遭機器捲入 血肉模糊送醫

2018-12-11 20:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中市29歲越南籍女工今天上午在食品工廠上班時，疑似為了將麵糰推進機器時，右手掌不小心遭機器捲入，痛得哇哇大叫，同事發現趕緊報案，消防人員趕到，趕緊用工具協助她脫困，不過右手掌已經血肉模糊，有嚴重撕裂傷，送醫後由醫生緊急清創、縫合，預計兩週後等情況穩定再植皮。

台中市消防局今天上午9點多接獲報案指稱，霧峰吉峰路一家製作包子、饅頭的食品工廠有個工人手不慎被機器捲入，立即派遣霧峰分隊到場救援，消防人員抵達時，發現29歲越南籍女工右手掌遭機器捲入，動彈不得，趕緊用工具協助脫困，不過，女工右手掌已受傷血肉模糊，緊急包紮後送醫。

一名男性員工說，當時越南籍女工是將麵糰放進機器中，這個工作她已經做一段時間，並不陌生，不知道為何手會遭捲入。

亞大醫院院方說，女工到院時傷勢嚴重，右手手掌皮膚嚴重撕裂傷，由整形外科醫師進行清創手術，同時將殘留的皮縫回，預計兩週後等情況穩定再植皮。

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