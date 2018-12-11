7月嬰疑遭虐死亡 印尼保母收押

2018-12-11 19:43

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重7月大男嬰，日前疑遭保母施虐，嚴重顱內出血送醫急救不治死亡；新北地檢署今依傷害致死罪嫌聲押莎莉，她否認傷害致死，坦承業務過失致死罪嫌，新北地院法官認為，莎莉涉犯業務過失致死罪嫌重大，又是逃逸移工，犯後試圖躲避追緝，甚至刪除與男童母親對話紀錄，有逃亡、滅證之虞，裁定收押！

警方調查，男嬰父親是合法移工，母親的工作簽證在6月中到期，四處逃逸擔任看護，由於2人找到新工作，暫時無法照料，本月2日透過LINE，在印尼籍移工的群組內尋找托嬰；莎莉自告奮勇接下托嬰責任，並收取每月1萬4000元的托嬰費。

本月9日清晨5時，男嬰父母卻接到莎莉電話，指「你兒子生病了！」雙方會合後將男嬰送台北市萬芳醫院，院方診斷發現，男嬰後腦、兩大腿內側、脖子至鎖骨及雙頰有大面積瘀青，懷疑遭人抓起故意撞擊硬物，通報警方；莎莉疑畏罪，向社工留下假資料後逃離醫院，跑回新北市三重租處躲藏。

警方查出莎莉曾被檢舉是逃逸移工，循線找到她帶回偵辦。莎莉一度抱怨男嬰半夜都不睡覺，吵鬧，警方問是否因此對男嬰施暴，她予以否認，指男嬰沒了氣息時，還與另2名友人一起急救，男嬰傷勢是急救時造成。

檢方今訊後依傷害致死罪嫌聲押莎莉，她選擇承認較輕的業務過失致死罪嫌，否認傷害致死，法官認為她涉犯業務過失致死罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，裁定收押。

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