耶誕老人搶銀行！三重防搶演練 路人嚇壞急報案…

2018-12-11 19:20

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重光復路的合作金庫今天下午3點左右驚傳槍響，只見兩名身著耶誕老人裝的男子闖進銀行內，對空鳴數槍後搶錢離去，警方發布攔截圍捕，雙方一度在街頭對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，目擊民眾嚇得趕緊報案，警方見狀上前說明，這是與銀行合作進行防搶演練，民眾驚魂未定直呼：「也太逼真了！」

新北市三重警分局說，年關將近，各行各業抓緊歲末年終，金融資金流通漸趨旺盛，為加強金融機構自我防衛意識，守護民眾提款安全，在今天下午與銀行合作舉辦防搶演練，為了加深業者印象，特地模擬美國田納西州孟菲斯市「耶誕老人」銀行搶劫案，出動員警穿上耶誕老人裝持槍扮演歹徒。

「聖誕快樂！」兩名偵查隊員扮成耶誕老人，走進銀行時還禮貌地向保全人員打招呼，隨後對空鳴槍，操著台語口音大喝：「求財而已啦」、「卡緊捏，係勒生子喔」要求行員將現金裝進袋中，最後還不忘丟下一句「大家聖誕快樂！」迅速騎機車逃逸。

警方獲報後立即攔截圍捕，並啟動快打警力，以口袋戰術將歹徒逼入攔截點，最後心戰喊話，讓歹徒棄械投降。演練過程逼真，許多路過民眾紛紛圍觀，急著想報案，得知是演練後，看到被壓制在地的耶誕老公公，不禁哈哈大笑，警方成功引起熱議，順勢宣導提款注意事項。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/