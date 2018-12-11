強化我國反貪腐意識 犯防中心邀法、學界專家開講

2018-12-11 21:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕為強化我國公、私部門的反貪腐意識，財團法人保險犯罪防制中心與法務部廉政署今聯合舉辦研討會，邀請檢察官許永欽、陳瑞仁及交通大學科技法律學院特聘教授林志潔到場共同探討反貪腐課題，另包括法務部政務次長陳明堂、廉政署署長朱家崎等人也均到場共襄盛舉。

今日研討會的主題，包括「不正利益輸送、利益衝突與旋轉門條款」，由許永欽主講；「貪污、法人犯罪與世界各國海外反貪腐法之比較」，由林志潔主講；「公私部門貪腐與吹哨者保護」，由陳瑞仁主講。

許永欽在會中從「正向旋轉門」（公務員離職至私部門就業）與「反向旋轉門」的利與弊與認定標準（私部門人員轉進公部門服務）開始剖析，強調建立通報機制、健全內部控制的重要性，並引用《左傳》中「國家之敗，由邪官也；官之失德，寵賄章也。」一語，來直指除弊的重要性。

林志潔則從美國海外反貪腐法（FCPA）切入，以3個假設案例來探討FCPA的規定與要件，同時提醒我國企業經理人絕不能置身於世界反貪潮流之外，必須嚴防觸犯管轄範圍廣大的FCPA，因為「企業經理人對嚴峻和高風險法規的無知，就是對企業的不負責任！」

林志潔強調，由於美國司法實務對於FCPA採取擴張解釋之態度，藉此強化美國的管轄與審判權優勢，大幅提高外國企業觸犯FCPA的可能性，各國企業的精研者應至少對相關法規具備整體性認知，否則一旦違法，不但會重挫累積多年的商業成果，也將不利日後在國際上的商業競爭。

最後，陳瑞仁從近來備受討論的普悠瑪事故來探討吹哨者議題，並列出多項我國立法者所面臨的選擇，包括公私部門是否應合併立法、保護對象是否應限於內部人、揭弊者是否應該具名等。

陳瑞仁強調，訂定吹哨者（或揭弊者）保護法，並不是為了擴展檢察官的案源，而是為了保護檢舉人的工作權，而且其目的也不是為了事後追訴，而是為了事先預防。

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