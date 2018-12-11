姊姊分手他火大！撂人到「無緣姊夫」家砸車 開槍示威

2018-12-11 19:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子的姊姊與男友鬧分手，彭男聚眾去對方家中砸毀2輛車，還帶槍跑去對方家附近示威，彭男見對方父子開車尾隨，連開兩槍，對方嚇傻報警。新竹地院依涉恐嚇公眾罪判刑6月，若易科罰金為18萬元。

判決指出，新竹縣湖口鄉彭男的姊姊與張男感情糾纏不清，最後分手，彭男心生不滿，3月30日酒後與戴姓男子開車載了4名少年，到張家附近示威，彭男見張男的表弟邱男，與同夥下車持棒棍追打邱男成傷。

眾人逞凶後，又到張男住家，棍棒齊飛砸毀無緣姊夫的車子，張父見彭男一夥人的凶狠模樣，也氣得開廂型車企圖驅趕張男等人離開，結果車子的玻璃及後視鏡全遭砸破，張男得逞後率同眾揚長而去。

彭男隔日清晨又找來戴男，開車去張家附近示威，彭男發現張男開車載著張父尾隨在後，氣得拿出槍，打開窗戶對空開了2槍，「砰！砰！」兩聲巨響讓張姓父子嚇破膽，趕緊報警，警方抵達現場發現2顆9釐米子彈彈頭，調閱監視器畫面循線逮捕彭男。

彭男在法院審理時均坦承犯行。法官認為，彭男僅因姊姊感情糾紛，為了幫她出頭，就與張姓父子發生糾紛，未理性協助解決紛爭，甚至在車輛行進間拿不明槍枝對空連開2槍，造成人心不安，使現場其他人陷入恐慌，影響社會治安；且犯後對使用的槍枝去向交待不清，犯後態度難認良好，考量彭男坦承犯案，年僅21歲，智慮未深，且張姓父子均具狀撤告，不再追究其刑責，因此依恐嚇公眾罪判刑6個月，得易科罰金。

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