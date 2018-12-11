剷山頭蓋宮廟遭求處重刑 前新北議員林水山這樣回應…

2018-12-11 18:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨前議員林水山在新北市三峽區有木里山區違法開墾山坡地，興建宮廟「三清萬甲仙境」，檢方偵結並依違反水土保持法起訴，請法院從重量刑。林水山說，他坦然認錯，對檢方起訴罪責予以尊重、也會承擔，同時也已完成原地的山林景觀復舊工程，他說，當地是神明指示的福地，他免費開放民眾前往，吸收芬多精和氣場，對民眾健康有益。

林水山說，檢方指他在被農委會查獲違法開墾後，仍繼續施工是「誤會」，因為被查獲時，有一部挖土機仍停放在工地內，受雨勢影響陷在山凹處，無法離開；他必須僱用另一部挖土機，「重新開路把工地內的挖土機救出來」，卻被以為是繼續施工。

林水山說，他當初一心為神明開闢宮廟澤披眾生，並非為私人利益，但既已涉及違法他願意坦然面對，並且依照相關單位要求恢復原狀，重新在工地做好水木保持、植被及植樹，農委會官員已經複查認可，全部工程他花費超過千萬元，損失重大。

林水山說，神明也已指示他，這塊福地要「從零開始」，也就是全部恢復土地原貌，成為綠地公園，他願意免費開放給民眾做為登山健行的休閒去處，還是可以感受當地的清新空氣和氣場，有益健康。

三峽區長陳健民說，「三清萬甲仙境」被查獲濫墾後，農業局已經要求業主復舊，區公所也定期派員巡視，避免水土環境再遭破壞。

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