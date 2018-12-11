核三廠歲修發生事故未通報挨罰 法官「這理由」判撤罰

2018-12-11 18:58

〔記者李立法／屏東報導〕核三廠歲修發生事故未及時通報屏東縣政府，被縣府開罰4萬元，核三廠認為縣府不具核能專業知識，又未能舉證該事故有影響公安之虞，恣意揣測裁罰，於是向屏東地院提告請求撤銷處分，法官認為訴求有理，判核三廠免罰，可上訴。

核三廠2號機去年大修時，發生驅動軸與結合工具鬆脫，廠方未及時向屏東縣政府通報事故，被縣府以違反「屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例」相關規定，開罰4萬元，核三廠不服提訴願遭內政部駁回，提起行政訴訟。

核三廠認為，事故發生於2號機歲修期間，此時所有運轉及核子反應均停止，導管更新維護作業並無核安或輻射外洩疑慮，行政院原能會也認同，所以事故並沒有影響公安疑慮而違反該自治條例中相關通報規定，縣府開罰有誤，應予撤銷。

屏東縣政府認為，核三廠為該自治條例所指的特定場所，控制棒驅動軸脫落事故，已達「影響特定場所內或外公共安全之虞」，屬於自治條例所定的應通報事件，通報機制目的在於防範未然，提升緊急應變能量，不應以事後有無發生實害作為判斷是否需通報的標準。

法官認為，事故須有影響公共安全之虞，縣府才能對核三廠處罰，但根據原能會針對該事故所作的安全評估報告，指事故為大修期間設備組件受損，未影響反應器安全也不涉及輻射外洩；經地院行文原能會詢問相關細節後，認定該事故應無影響公共安全之虞，原處分於法不合，應予撤銷。

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