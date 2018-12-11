孫安佐今晚到案說明 士檢不敢大意調16警力戒備

2018-12-11 18:32

［記者陳恩惠／台北報導］孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐今年3月底在美涉恐攻威脅，及非法持有彈藥被捕，這個月20日被判刑滿獲釋，交由移民局執行遣返作業，今天晚上遭美強制遣返台，孫家委託的律師事前與檢方聯繫，表示孫安佐願意主動到案說明，士林地檢署已經指揮刑事局偵四隊人員前往接機，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例通知到案，並依孫安佐的說法做出相關的強制處分。

由於孫安佐一案，在台灣備受矚目，士林地檢署也不敢大意，通知轄區士林警分局到場維持秩序及蒐證，初步估計至少有天母派出所的8名制服警察與偵查隊6名便衣刑警，2名員警則負責疏導地檢署周邊交通。

士林地檢署表示，由於孫的委任律師表示願主動到案說明，今天並未發出傳喚通知書或是拘票，而是由刑事局人員帶回說明，檢方也已透過相關管道，取得孫在美國地方及聯邦法院的判決書，偵訊時將依序詢問。

承辦檢察官陳昭仁上週已依據「台美刑事司法互助協定」規定，透過法務部國際及兩岸法律司與美國司法部門聯繫，調閱孫安佐案的相關卷證，同時指揮警政署刑事警察局，向美國警方調閱彈藥鑑定報告，但檢方尚未收到美方正式回文。

賓州警方宣布孫安佐擁有一把9mm手槍和超過1600發子彈，雖然不知是制式或改造槍枝，但依我國「槍砲彈藥刀械管制條例」，制式槍枝為有期徒刑5年以上重罪，改造槍枝為3年以上，我國皆有審判權，至於子彈部分刑期為5年以下，非5年以上重罪，依法沒有審判權。

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