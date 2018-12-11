1歲半女童全身瘀青 母PO照：只是想「抱怨」老公下重手

2018-12-11 17:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市觀音區傳出虐童案，余姓母親今天凌晨在網路上指控丈夫下重手毆打1歲半女兒，還上傳多張女童全身瘀青、紅腫照片，引起網友撻伐。女童經送醫治療、驗傷，幸無性命之虞，桃園市社會局獲報查訪找到女童母親，她說發文只是想要「抱怨」老公，沒想到會驚動社會，社會局訪視後，將由專家諮詢會議決定是否對女童的父親提出告訴。

余姓母親今天凌晨在臉書專頁「女人心事幹譙專區」發文指稱丈夫「有病」，對1歲半小孩下重手，照片中女童稚嫩雙腿與臀部滿是瘀青與新舊傷痕，余女稱要偷偷帶著女兒去驗傷，然後再找時間去報案。

PO文一出立刻引起網友轉貼、撻伐，上千網友灌爆余女臉書，揚言要肉搜女童生父、報警抓人，余女悄悄撤下貼文，今天中午關閉臉書。

桃園市社會局介入調查，今天下午找到余女，她向社工說，發文只是想要「抱怨」、分享育兒心得，沒想到會驚動社會，而女童父親也承認動手教訓小孩，聲稱只是拍打屁股和大腿，還說平時疼愛這個獨生女，絕無虐待一事。

女童父親向社工解釋事發經過，他說，當晚下班疲勞又得為女兒洗澡，小孩調皮頻玩蓮蓬頭，屢勸不聽，他一時氣憤下才以手掌輕拍女兒屁股、大腿，可能因剛洗完熱水澡，才會看起來紅腫，事後懊悔不已。

家庭暴力暨性侵害防治中心說，目前已經訪查完畢，將安排女童、母親與家屬同住，讓雙方情緒冷靜；這個個案是首次發生管教過當情事，後續會看整體配合狀況，初步規畫進行強制親職教育。

社工說，女童是個案家中的第一個小孩，平時由擔任家管的母親照料，父親則是作業員，親職功能良好，對於社工的訪查也相當的配合。社工將會針對該案進行審慎的評估後，再討論後續作為。

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1歲女童全身瘀青紅腫 桃園又傳虐童案

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