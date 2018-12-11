男子臉書嗆「向全台開戰」 航警帶回調查後函送北檢偵辦

2018-12-11 17:28

首次上稿 17:23

更新時間 17:28

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕張姓男子日前在不公開的臉書「Loser（魯蛇）會」中揚言「向全台開戰」，並提及自己製作的雷管很小一根，就算警察看到也不知道是什麽，還說雖然雷管都很小，但可以引爆13.4公斤的TNT黃色炸藥，還提到「他機票已經準備好了」，航警局刑警大隊今天下午將張男帶回航警局調查後，依刑法第151條的恐嚇公眾罪函送北檢偵辦。

航警局昨日接獲民眾檢舉，指張姓網友在一不公開臉書社團留言「與全臺開戰，機票已經準備好，就等待最後審判來臨」等文字，並稱張姓網友可能持有爆裂物與改造槍械等物，計劃於12月10日或11日搭機出境恐危及飛安。航警局獲報後，除通報各單位加強飛航安全維護工作，也在掌握張姓男子真實身分後，前往台北市住所，帶張男回航警局調查。

航警局指出，該名張姓男子患有躁鬱症並領有殘障手冊，而且自認是女性，航警到其住處搜索，沒有發現爆裂物及槍械等物，但警方從他使用的電腦中找到該篇「向全台開戰」的貼文，張男否認在網頁上發表，辯稱是遭人盜取帳號發文，警訊後仍依刑法第151條的恐嚇公眾罪函送北檢偵辦。

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