新娘反悔不嫁了 判婚友社全額賠、加違約金給男方

2018-12-11 17:13

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子透過婚友社媒合，和印尼籍黃姓女子辦妥結婚證書，卻因印尼仲介將結婚證書扣住，拖延來台行程，黃女反悔不嫁了，陳男收到結婚證書，無奈批評「這張紙（結婚證書）形同廢紙」，怒控求償；高等法院認為，陳男結婚破局應歸責於婚友社，判須返還全部代辦費用和賠違約金共50萬元確定。

至於陳男此婚姻還有效嗎？高院指出，民法第982條規定我國婚姻採登記婚，若黃女無結婚意願，不願來台，兩人因未向我國戶政機關合法登記結婚，並無結婚效力。

陳男2016年4月和新北市一家婚友社簽約，約定一年內，由其代辦外籍女子結婚及來台事宜，並繳交結婚費用25萬元、出國團費5萬元和旅費8萬5千元，共38萬5千元。

經婚友社介紹，陳男和印尼籍黃姓女子在印尼完成結婚儀式，並取得結婚證書，陳男興高采烈先回台準備黃女來台等事宜。

但陳男苦等發現，印尼仲介「阿進」因另案和「亞X」有債務糾紛，一直將結婚證書扣在手中，根本未代辦黃女來台手續，黃女還因此和「阿進」起爭執，揚言「我不嫁了」。

經陳男交涉，「阿進」終於將結婚證書寄給陳男，不過，黃女因不耐久候，已不願來台結婚，並赴他地工作。陳男指控婚友社應負起全責，打官司要求應返還代辦費用38萬5000元、和賠一倍的違約金，共77萬元。

婚友社指稱，已依契約履行完畢，包括媒合、完成結婚儀式、辦理面談及取得結婚證書，並將該結婚證書寄給陳男安排後續手續，至於新娘黃女是否願意來台，並非他們能掌握。

高等法院審理認為，陳男結婚破局，肇因於印尼仲介和婚友社間的糾紛，判婚友社不僅須返還全部代辦費用38萬5千元，還須支付違約金，但陳男要求賠一倍違約金過高，僅須賠償11萬5千元，共50萬元確定。

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