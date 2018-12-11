採證完死亡車禍 新北刑警口吐白沫送醫身亡

2018-12-11 17:21

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局鑑識小隊偵查佐蔡世汶上月23日凌晨冒雨前往中山橋採證一起死亡車禍，返隊後卻臉色發白，還一度無意識游離，在分局內四處遊走，當天上午9時許，蔡員在沙發上休息時，突然口吐白沫，不斷抽搐，送醫後確認罹患急性腦膜炎，陷入昏迷命危，急救19天後，蔡員家屬決定放棄急救，今天上午三重警方率80名警力列隊致敬，替蔡員蓋上刑警背心，護送回彰化老家。

34歲的偵查佐蔡世汶警專23期畢業，與妻子育有2名分別2歲及8個月大的子女，11年前分發到三重分局慈福派出所，103年支援鑑識小組，2年後考取偵查佐，持續擔任鑑識人員，平時工作認真，與同事相處融洽。

上月23日凌晨1時許，蔡員前往中山橋執勤，在雨中採證一起死亡車禍，返隊後卻被同事發現坐躺在沙發上，臉色慘白，卻向同事表示下班後再去看醫生，不料凌晨6時許，蔡員像失了魂一樣走出辦公室，到處游離，2個小時後被發現站在資訊教室前，同事怎麼呼喚都不回應。

蔡員被同事帶回辦公室後，突然口吐白沫抽搐，同事見狀趕緊駕車將他送往市立三重醫院急救，但蔡男一進到醫院不省人事，家屬聞訊趕抵，將蔡員轉往三軍總醫院加護病房，最後被診斷出是急性腦膜炎，但因腦壓過高，無法開刀診治，只能在院觀察。

三重警方表示，急救19天後，蔡員家屬決定放棄急救，今天上午共有80名警力列隊致敬，代理隊長鄭偉豪更將刑警背心蓋在蔡員身上，淚崩喊：「任務結束」最後由警方護送蔡員回到彰化老家。

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