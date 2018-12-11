英國帆船遇大浪險擱淺 海巡2艇急救援

2018-12-11 15:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕英國籍帆船「瑪格麗特號」從淡水出發航行前往高雄，但今天凌晨2點多因機械故障，更遭遇大浪，有擱淺翻覆危機，海巡署第五巡防區指揮部獲報後從雲嘉地區調度船艇前往救援，先減緩帆船飄移速度，再進行拖救，今天早上10點多成功將英國帆船拖進港口，讓船長非常感謝。

海巡署第十三海巡隊表示，今天凌晨2點多接獲麥寮港信號台通報，英國籍帆船航行至雲林蚊港外2.5浬處海域時機械故障，導致船舶操縱失靈，無法轉向，強烈風浪造成船身有擱淺與翻覆危機，情況非常危急。

第五巡防區指揮部獲報後，從麥寮港調度2028艇及嘉義地區調度3559艇前往救援，由於帆船逐漸漂往海豐沙洲及外傘頂洲，東北季風催發強勁風浪，事故海域不斷出現3公尺大浪，情況危急。搶救採「小艇緩漂移、大艇力拖救」策略，2028艇到達時運用纜繩及操船技術，緩和帆船漂移速度，先化解擱淺危機，再由3559艇執行拖救任務，在劇烈搖晃起伏的猛浪驚險繫纜與拖帶，早上10點多將船拖抵麥寮港安置。

英國籍船長說，船上食物和飲水足夠，原本以為天候海象可克服，沒想到帆船方向舵故障，因此使用無線電通報麥寮訊號台求援，感謝海巡船艇迅速抵達救援。

海巡署第五巡防區指揮部部主任胡文雄表示，東北季風季節常有巨浪發生，提醒漁民及從事海上遊憩活動的民眾，出海前注意天氣預報及落實各項航前檢查，以降低海上故障機率及遇難風險，若遇意外狀況可撥打海巡118報案電話或透過船上VHF Ch16頻道通報。

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