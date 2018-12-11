酒店女變詐騙車手？ 身上起獲逾23萬元

2018-12-11 15:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在酒店服務的36歲陳姓女子，涉嫌充當詐騙集團車手，1個月來赴全台各地提款，新竹縣警方連日埋伏，10日將她拘捕到案，發現她甫自台中執行任務返家，皮包內起獲23萬多元詐騙所得；雖然陳女辯稱不知是詐騙，訊後警方仍將她依詐欺罪嫌移送法辦。

縣府警察局竹北分局表示，竹北市一名年約60歲的吳姓女子，11月17日下午遭假檢警詐騙，提供提款卡和金飾，2天內遭提款20餘萬元；警方調閱監視器畫面追查，發現在竹市經國路租屋的陳姓女子（有毒品、詐欺及妨害風化等前科）涉有重嫌。

警方調查，陳女11月17日下午4點多取得吳女的提款卡之後，即在附近超商提款2次，得手4萬多元，再搭白牌計程車回到竹市，再提款1萬多元；隔天凌晨，又在住處附近郵局，提領14萬3000元。

經連日蒐證，見時機成熟，竹北警方10日持拘票在陳女住處附近埋伏。警方表示，趁陳女返家時將她拘捕到案，經查，陳女到台中提款，甫搭火車返家，在她皮包內起獲23萬多元詐騙所得，還有微量K他命。

警方初步清查，陳女這1個月恐涉及5、6件以上詐騙案件，足跡甚遍布基隆、台中甚至遠到屏東。但警訊時，陳女辯稱她不知道這是詐騙集團的手法，還供稱因雙親生病急需用錢等，才會幫忙提款；陳女過去曾在酒店陪酒，但她自稱現在是經紀人。

警方說，竹北詐騙一案，得手合計20餘萬元和金飾，陳女自稱只拿5000元報酬。警方除將陳女移送法辦，也將擴大清查她涉及的其他詐騙案件。

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