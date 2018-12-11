高市工寮竄火 1人逃生不及葬身火窟

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市路竹區華正路一處工寮今天下午發生火警，警消人員很快就將火勢撲滅，但1名楊姓男子疑似逃生不及葬身火窟，起火原因警方調查中。
火警發生在下午1點多，起火點是1處工寮，裡面堆滿飼料和農具，警方初步調查，死者楊男從事養羊工作，案發時疑似睡午覺逃生不及。
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