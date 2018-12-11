差點「酒駕」挨告 遠航機師被解僱、判賠公司64萬元

2018-12-11 15:19

〔記者楊國文／台北報導〕遠東航空機師葉興富，去年執行飛行任務前，被測到酒測值高達0.52毫克，嚴重超標民航法訂定標準4倍多，隨即被停飛、解僱開除，並索賠2063萬，一審認定，就「賠償旅客」、「調派其他機師」等3部分判葉須賠償64萬餘元，葉不服上訴高等法院，高院今判葉男敗訴，須賠償64萬多元確定。

遠航提告指稱，葉興富違規告成財產損害，包括班機延誤費用、調派其他機師接手所須之交通費、賠償旅客等，至於非財產損害，遠航認定葉男酒駕導致公司受有一定程度名譽損失，財產與非財產損害相加後共索賠2000萬元；另就葉男訓練費用、已受領生活津貼等，也一併索賠，共2063萬多元。

葉興富雖承認飲酒，但辯稱經過休息後已清醒，而且假使明知會被酒測，大可臨時以身體不適為由請假、請公司改派他人代理，豈有主動接受酒測理由，此外，飲酒時間已合乎公司規定，只是年紀關係，導致體內代謝酒精速度不如以往。

葉男也辯稱，當天雖酒測值仍超標，但還未執行飛航作業，遭辭退機師並提告求償均於法不合；另外，有關媒體報導他酒駕一事，並非他散佈，且航空公司是否因此損及商譽、仍難定論，因無請求駁回原告訴訟。

台北地院審理認為，葉男酒測值確實超標4倍多，已嚴重危及飛航安全，他雖辯稱「代謝能力較差」所致，仍未被採信，且難以認同他處於完全清醒狀態。

北院也指出，機師一旦在飛航前被檢測出酒測超標，即屬違反工作規則且情節重大，而葉男身為飛航機師、擔任正駕駛兼機長，飛航安全繫於一身，若當日執行飛行作業，無非置全體機組員與乘客的生命安全於高度風險中，因此認定葉男須負起賠償責任，遭辭退機師一職並未違法。

至於應賠償金額，北院認為，遠航就財產與非財產部分的求償均無理由，但認定葉男須就「尚未服務月數結算其離職賠償金額」、「賠償旅客」與「調派其他機師」等3部分負起賠償責任，判蔡須賠64萬1316元。

葉男不服提起上訴，高院認為，遠航和葉男訂定最低服務年限五年的約定，並未違反勞基法規定，也須就調度其他機師、賠償航班受延誤的旅客損失，今判決駁回葉的上訴案確定。

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