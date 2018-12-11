海邊抓毛蟹卻撿到穿山甲 男子PO網炫耀觸法

2018-12-11 15:06

［記者陳恩惠／台北報導］新北市石門區賴姓男子，今年6月間在淡金公路上，意外拾獲穿山甲帶回家，當日為了炫耀，將穿山甲拍照，並上傳臉書三個相關社團，內文雖然提及「明天抓去野放」等字眼，仍遭民眾發現賴某在臉書社團內的po文，認為他涉嫌騷擾二級保育類動物，截圖後向保七總隊刑警大隊檢舉，士林地檢署日前偵結，將賴某依違反野生動物保育法案件，向法院聲請簡易判決處刑。

簡易判決書指出，34歲的賴姓工人，明知穿山甲經行政院農委會公告列為第二級保育類野生動物（珍貴稀有保育類野生動物），非基於學術研究或教育目的，並經中央主管機關許可，不得有騷擾行為。

住在石門的賴姓工人今年6月22日清晨，前往新北市石門區淡金公路上，拾獲穿山甲1隻，自行帶回住處，以控制行動、干擾野生動物生存模式，在同日拍照上傳網路臉書網站「海水世界你情我願買賣設」、「鱸鰻：養殖野生買賣交流」、「基隆縣市二手或新品交易網」等社團，PO文說「半夜上山抓毛蟹，遇到這隻小朋友在路邊！！明天抓去野放」

賴某隨即透過穿山甲學會人員，將拾獲的穿山甲交由台北市立動物園，但因有民眾在臉書社團內看見賴某的貼文，於是截圖報警；保七刑大據報，清查賴某的相關資料，今年10月將他通知到案，雖然他已將穿山甲交由專業人員照料，仍因抓回家拍照而觸法。

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