同志導演陳俊志失聯多日 破門驚見他「皮包骨」陳屍浴缸

2018-12-11 15:12

〔記者王冠仁／台北報導〕曾拍攝「美麗少年」、「不只是喜宴」等影片的51歲同志導演陳俊志，他親友因多日連絡不上趕到他住處查看，最後找來警消破門。警消破門後赫然發現他陳屍住處浴室浴缸內，已死亡多時；陳死狀悽慘，疑因長期未正常飲食軀體呈現「皮包骨」狀，遺體旁更有不少排泄物，令人鼻酸。

警方調查，住在台北市的陳俊志，平時都會透過手機通訊軟體與親友聯繫，最近2、3天以來，親友發現陳對於訊息都「不讀不回」。昨天早上，親友研判有異，跑到他住處外查看，但屋內無人應門，手機也沒人接聽，屋內還傳出陣陣臭味；親友擔心發生意外，隨即通報警方與消防隊到場。

經消防員破門後，警方入內查看，最後在屋內浴室的浴缸內發現陳，但他已氣絕多時。警方勘驗現場，沒有發現外力入侵跡象，遺體上也無打鬥痕跡；警方再根據屋內有陳治療心臟病的藥物，初判他可能是暴斃身亡，且已死亡2天以上。

警方說，陳疑因長期沒有正常進食，遺體呈現「皮包骨」狀，生前可能也失去自理能力，因此屋內有不少排泄物。警方研判，陳健康狀況不佳，再加上近日天氣驟變，可能才引發心臟病而暴斃身亡。

陳俊志的表弟事後也在臉書上發文，聲稱陳的死因是心因性休克 （高血壓心臟病併衰竭），未來若舉辦告別式，將再公布時間地點。

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