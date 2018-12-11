女嬰平安符纏窗簾繩鍊被勒死父親身旁 檢不起訴

2018-12-11 14:46

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕出生才9個月的江姓女嬰，今年7月8日清晨在25歲江姓父親入睡後，獨自爬到窗邊，不料脖子掛的平安符繩與窗簾繩鍊纏繞，女嬰無法自行脫困，不幸被活活勒死，檢警認江男涉犯過失致死罪嫌將他送辦，桃園地檢署檢察官今偵結，考量江男在女嬰死後多次當庭痛哭流涕、自責不已，認定發生憾事非江男所願，予以不起訴處分。

檢警調查，江男負責於假日照顧女兒，今年7月8日清晨5點多他入睡後，女嬰爬到窗邊，未料脖子帶的平安符勾在窗簾繩上，女嬰無法自行鬆開，窒息死亡，直到上午10點多江男醒來，才發現女嬰趴在床尾，怎麼叫都沒有反應，送醫急救仍回天乏術。

檢警認為，江男讓女兒掛著平安符，沒有妥當安置就女嬰直接入睡，並任女嬰獨自翻爬到床邊，導致脖子上的細繩勾住勒緊窒息，江男有明顯過失。

江男應訊坦承因自己的一時疏忽，才釀成憾事，並當庭落淚；女嬰母親董姓女子也說，江男是女嬰的親生父親，因為疏忽造成女兒死亡，非他所願，江男內心自責不已。

檢察官考量，江男在訊問中，對女嬰的追思之情，溢於言表，並當庭落淚，可見內心傷痛不可言喻，「令人不忍再加刑責」，認定以不起訴處分較為適當。

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