警犬還是大野狼？小朋友驚呼連連

2018-12-11 14:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局上週六舉辦交安宣導，事先結合在職替代役男創作吉祥物「警犬」人偶，並搭配以「警犬」為主角的交通問答九宮格闖關遊戲，未料現場小朋友卻猛指「警犬」是可愛的大野狼，還搶著合照留念，雖然讓警方有點啼笑皆非，卻反達到效果超棒的宣導目的，始料未及。

為了讓民眾吸睛達到宣導目的，警方舉辦交安宣導派出的人偶可說是煞費苦心，最常見的是大型警察公仔，或是「平平」、「安安」兩位交通宣導人偶，也有單位別出心裁以布袋戲或是劇團甚至以斑馬人偶呈現，創意十足。

而台中市第五分局上週六趁著大毅幸福教育基金會在四張犁國中舉辦愛心園遊會，交通組與四平派出所員警及志工也配合大會實施交通安全問答闖關活動，但活動卻出現意外插曲，原來是交通組替代役男發揮動漫人物創作廣告設計才能，創作交通問答九宮格及發想出吉祥物人偶「警犬」引發討論。

只見「警犬」到場後，馬上被小朋友包圍猛指「警犬」是可愛的大野狼，頓時讓員警有點啼笑皆非，但卻無損「警犬」的吸睛度，吸引許多大、小朋友爭相搶拍，人氣超旺！

警方則趁著民眾興高采烈之際，透過「警犬」親切熱情互動的方式，呼籲行人過馬路一定要依照號誌、行走行人穿越道，駕駛人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快違反交通規則，保護自己也兼顧其他用路人安全，成功引起注意，達到宣導目的。

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