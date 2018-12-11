神岡慣竊偷自行車得手僅70元 隨即被逮！

2018-12-11 14:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區蘇姓慣竊，日前行經神岡區大圳路時，見民眾將自行車停在路邊，一時心生歹念，竟下車「順手牽羊」，偷走自行車拿到回收場變賣，得手70元，被害人發現自行車被偷報警，警方調閱路口監視器，發現偷車人為轄區慣竊，當天即在蘇住家前將他攔下盤查，蘇嫌一開始否認偷車，看到監視畫面才坦承偷竊，警方依竊盜罪將他函送。

家住神岡區大圳路的廖姓男子，本月7日向警方報案指出，其父親平日以自行車代步，本月4日下午3點多，父親將自行車停在住家門口的路邊，不料，竟不翼而飛，造成父親不便。

豐原分局神岡分駐所警員葉玴杰獲報後，立即調閱路口監視器，發現案發時有一名男子開車行經，發現卑自行車後，就將車子停在20公尺處，再步行偷走自行車後，將自行車放到車上載走，而偷車人與為轄區蘇姓慣竊十分相似。

警方隨即以車追人，在前往蘇嫌住家時，發現蘇嫌（40歲）開車行經大圳路正準備去釣魚，立即將他攔下盤查，蘇嫌矢口否認犯案，並自願陪同警方回派出所協助調查，以示清白，結果當警方出示影像畫面及截取圖片時，蘇嫌知事跡敗露，才坦承罪行。

蘇嫌表示，當時開車行經大圳路，發現該自行車停在路邊，一時心生歹念，才偷走並載往回收場變賣僅得手70元，以為神不知鬼不覺，沒想到還是被警方查獲，悔不當初。

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