淫人妻還恐嚇找黑道「動刀動槍」 最狂小王GG了!

2018-12-11 14:22

〔記者黃建華／高雄報導〕這個「小王」有夠囂張！林姓男子勾搭人妻在全台各地汽車旅館「嘿咻」多達17次，東窗事發，為避免對方老公控告妨害家庭，竟出言恐嚇「找黑道對付、動刀動槍都可以」，被害人老公怒告，高雄地院一審依17件相姦罪、1件恐嚇罪，判林男1年1月，如易科罰金需繳39萬元。可上訴。

判決指出，只有國中學歷的林姓男子，兩年前勾搭上一名有夫之婦，先後和女方在高雄、桃園、澎湖、新北、南投等地汽車旅館開房間發生性關係，去年10月20日姦情東窗事發，林男竟在高雄市苓雅區體育場路，對出軌的人妻老公恫嚇：「不要提告妨害家庭，不然要對你們夫妻不利及反告你們誣告，如果要動用黑道，動刀動槍都可以，希望不要有這種場面發生」等語。

被害人心生畏懼提告，高雄地院審理時，林男坦承先後與對方妻子發生17次性關係，也坦承恐嚇對方，但表達悔意，希望能與對方和解，但不被理會。

合議庭因此依17件通姦罪、1件恐嚇罪，判林男應執行有期徒刑1年1月，如易科罰金1千元折算1日，換算應繳39萬元。可上訴。

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