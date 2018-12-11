要前女友按摩 完事想硬上賠10萬獲緩刑

2018-12-11 14:20

〔記者王定傳／新北報導〕34歲翁姓男子今年3月間，以1000元代價，要求前女友小美（化名）替他按摩，結束後，竟意圖硬上，所幸小美極力反抗，用腳踢踹他腹部而未遂，案發後雙方以10萬元達成和解，小美也表明不再追究，新北地院依強制性交未遂罪判翁1年6個月徒刑，緩刑2年，並付保護管束。

檢警調查，雙方於2016年間，透過網路結識，曾交往不到半年就分手，分手後，小美就立即封鎖翁男，直到今年1、2月間，由於小美母親勸說，小美才解除封鎖翁男。

不料，今年3月31日下午，翁男以1000元代價請小美替他按摩，結束後，自行進入浴室盥洗，等到盥洗完畢後，竟將小美推倒在房間床上，不顧對方掙扎、抗拒，強行脫去她外褲及內褲，企圖硬上，所幸小美以腳踢踹他腹部而未遂。

由於翁男暴行，導致小美胸腹部、背臀部、四肢部有多處刮傷、紅痕，他案發後坦承犯行，並已與小美達成和解，賠償10萬元，合議庭斥責他不知尊重女性性自主權，應予非難，考量他認罪有悔意、有賠償，被害人無意追究，加上他無前科，因此判刑1年半，同時給予緩刑。

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