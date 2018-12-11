支付寶台灣還行不通！ 徐女賺匯率小錢卻賠大錢

2018-12-11 14:17

［記者楊政郡／台中報導］支付寶在中國通行，在台灣還行不通！從事地下匯兌的徐女，被中國詐團利用，佯稱要透過徐女儲值「支付寶」新台幣1萬元，詐團以出售蘇打綠演唱會門票騙蕭女支付1萬元，徐女從中賺取匯率618元，將錢換成人民幣匯入指定帳戶的支付寶，事後蕭女沒拿到門票提告，徐女被依違反銀行法判10月徒刑，沒入618元，賠償蕭女1萬元獲得緩刑3年。

台中地院判決書指出，以人民幣購買、儲值第三方擔保交易網站「支付寶」點數後，經實名認證，可自該帳戶領回現金人民幣，如為不特定客戶以自身「支付寶」點數支付款項，或為不特定客戶購買、儲值「支付寶」點數，以此方式為客戶清理與第三人間之債權債務關係或進行資金轉移，已屬匯兌業務之範疇，在中國行得通，在台灣涉及違反銀行法。

2016年徐女在中市太平區住處，登入蝦皮拍賣網站，刊登可代為辦理新台幣與人民幣匯兌業務（俗稱地下匯兌）。有不詳姓名者，以暱稱「ma」使用LINE與徐女聯絡，誆稱其要儲值支付寶新台幣1萬元，要在中國地區兌現。

同時間有詐團，向台灣蕭女誆稱欲出售蘇打綠演唱會門票，蕭女同日匯入1萬元至樂購蝦皮公司之虛擬帳戶內購票，該筆款項轉入徐女帳號，徐女從中賺取匯兌利益後，請大陸友人將人民幣2062元匯款至「ma」指定之中國工商銀行虛擬帳號「支付寶」，賺取不法所得新台幣618元。

這在民間交易很頻繁地上演，但蕭女遇到詐團，事後沒拿到門票提告，台灣檢警無法查到中國詐團，追到徐女身上，查到徐女從事地下匯兌，為了獲得緩刑，徐女賠償蕭女1萬元和解。

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