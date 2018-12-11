懷疑阿嬤外遇 阿公亂刀砍妻判9年

2018-12-11 13:59

〔記者黃建華／高雄報導〕77歲已當阿公的葉姓老翁，懷疑72歲妻子蔡女外遇，今年6月竟持菜刀砍殺妻子，2名孫子目擊，驚恐哭喊「阿公不要！」葉翁仍將老婆砍到倒臥血泊，逃往頂樓，警方獲報出動雲梯車與葉僵持2小時才攻堅逮人，葉妻經送醫搶救，撿回一命；高雄地院一審將葉翁依殺人未遂罪判刑9年。可上訴。

這起老夫殺老妻的家庭悲劇發生在今年6月8日晚間，家住小港區的77歲葉姓老翁因懷疑72歲妻子蔡女外遇，見蔡女在住處2樓房間內躺臥休息時，且媳婦黃女在3樓房間洗澡，認有機可趁，竟取出菜刀、頭戴安全帽，持菜刀朝妻子頭部及四肢接續猛砍數十刀。

葉妻遭砍時不斷發出哀嚎及尖叫聲，2名未成年孫子聞聲大喊：「阿公不要！」，葉翁仍不顧其孫子大哭攔阻，持續砍殺妻子；而媳婦黃女聽見婆婆及小孩叫聲，趕緊著衣後下樓，並目擊婆婆已躺臥血泊，出言阻止公公葉翁，但葉仍置之不理繼續砍殺，造成葉妻顏面及四肢多處深層撕裂傷及脛骨開放性骨折、右腿腓總神經斷裂，右手食指中段指節斷指等傷勢。

黃女暗中報警，葉翁聽到警笛聲逃至住處5樓頂樓鐵皮屋，並用長木板頂住鐵門，阻止警方進入，案經警方據報坐雲梯車破窗而入，始將葉翁逮捕，並扣得凶刀、安全帽。葉妻經警送往醫搶救始倖免於死。

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